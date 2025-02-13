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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يحضر مراسم استرداد قطع أثرية بمقر السفارة المصرية في باريس

ملراسم استرداد قطع
ملراسم استرداد قطع مصرية
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شارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال تواجده في باريس اليوم الخميس، فى مراسم استرداد بعض القطع الأثرية المصرية المهربة، والتي نجحت السفارة المصرية في باريس في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية.

أعرب الوزير عبد العاطى عن تقدير مصر للجانب الفرنسى على تعاونه فى استرداد القطع الأثرية، مشيداً بجهود السلطات الفرنسية فى استعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها إرثاً تاريخياً وثقافياً، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية. 

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الاثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وعودتها إلى الوطن.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى استرداد الآثار المصرية المهربة، والتنسيق القائم بين السفارات المصرية والمؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها.

تهريب الآثار المصرية شحن القطع الاثرية