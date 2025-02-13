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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع سعد الصغير: موكلي لم يتعاطَ المخدرات داخل المطار

ارشيفية
ارشيفية
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استمعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، إلى دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير خلال نظر الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وقال الدفاع، إن المواد التي ضبطت بحوزة موكله هي أدوية للعلاج، نافيا أن تكون مواد مخدرة.
وأضاف الدفاع، أن الواقعة تتخلص في أن المطرب سعد الصغير أخذ تلك المواد  خارج البلاد ولم يتعاطها داخل المطار.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.

الحشيش المخدر السجن المشدد 3 سنوات استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير المعمل الكيماوي جنايات شمال القاهرة