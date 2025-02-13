مفاجأة.. ديرديفل والمفسد يظهران في مسلسل "سبايدر مان"

قدم مسلسل سبايدر مان الجديد صديقه الودود شخصية ديرديفل في أحدث حلقاته؛ ما أثار فضول المعجبين حول دوره وما يفعله في القصة، كما قدم المسلسل بطلًا أيقونيًا آخر، وهو آيرون مان، مما زاد من حماس المشاهدين لمعرفة المزيد، المسلسل الجديد، يستكشف الأيام الأولى لسبايدر مان في محاربة الجريمة، وفي المسلسل، يلتقي ديرديفل بـ “سبايدر مان” أثناء تحقيقه في مكتب نورمان أوزبورن بحثًا عن أدلة تدين المدير التنفيذي لشركة أوزكورب.

لكن سوء فهم يؤدي إلى قتال بينهما على سطح أحد المباني، حيث يرى سبايدر مان أن ديرديفل مجرد مجرم يحاول اقتحام مكتب أوزبورن، لكن ديرديفل، المعروف بلقب الرجل بلا خوف، يحاول إقناع سبايدر مان بأنه ليس عدوه، ويؤكد له أن أوزبورن يخفي عنه شيئًا مهمًا ولا يصارحه بالحقيقة، ورغم المعركة التي دارت بينهما، يبدأ ديرديفل في احترام سبايدر مان، إذ يراه كشخص يسعى لفعل الصواب.

وعند ظهور ديرديفل لأول مرة في المسلسل، يتم تشغيل موسيقاه الأيقونية من مسلسل ديرديفل الذي عرض على نتفليكس، كما يؤدي صوته الممثل تشارلي كوكس، الذي جسد شخصية ديرديفل في نتفليكس وعالم مارفل السينمائي (MCU)، وكان آيرون مان قد تم التلميح لوجوده سابقًا في المسلسل عبر الحوارات وبعض الإشارات المخفية (Easter Eggs)، لكنه ظهر للمرة الأولى بشكل كامل في الحلقات الأخيرة.

وخلال هذا الظهور، شوهد آيرون مان مرتديًا بدلته الكلاسيكية المستوحاة من القصص المصورة، كما تم تشغيل موسيقى المنتقمون (The Avengers) في الخلفية أثناء المشهد، وفي أحدث الحلقات، يرافق آيرون مان السكرتير ثاندر بولت روس، الذي استدعاه نورمان أوزبورن، لدخول مقر أوتو أوكتافيوس، بعد ذلك، يقوم الاثنان بإلقاء القبض على أوكتافيوس بتهمة انتهاك اتفاقيات سوكوفيا.