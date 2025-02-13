وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره المالي لبحث آليات التعاون المشترك وحفظ التراث

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، بالسيد مامو دافي، وزير الثقافة لجمهورية مالي، وذلك لبحث آليات دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، والذي يُعقد تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 12 و13 فبراير 2025، تحت عنوان “أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات الثقافية، إيمانًا بأهمية البعد الإفريقي، كما شدد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الصناعات الثقافية وحفظ التراث، لافتًا إلى أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الهادفة لتنمية القارة الإفريقية وتعزيز التكامل الثقافي بين شعوبها.

من جانبه، أعرب مامو دافي، وزير الثقافة المالي، عن تقديره للعلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثقافي والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجالات الفنون والصناعات الثقافية وحفظ التراث.

وتناول اللقاء سبل دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آليات نقل الخبرات وتعزيز الصناعات الثقافية والحفاظ على التراث الثقافي، كما تم التطرق إلى التعاون بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية ومكتبات المخطوطات العريقة في مالي، وذلك في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على التراث الوثائقي والمخطوطات التي تمتلكها مالي.