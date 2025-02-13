فوائد وأضرار الشاي في الصباح.. بين الطاقة والتأثيرات الصحية

يعد الشاي من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويبدأ الكثيرون يومهم بكوب دافئ منه، سواء كان الشاي الأسود أو الأخضر أو غيره من الأنواع.

وعلى الرغم من فوائده الصحية العديدة؛ فإن استهلاكه في الصباح قد يحمل بعض التأثيرات السلبية، اعتمادًا على الكمية وتوقيت تناوله، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد عن أضرار وفوائد الشاي في الصباح.

فوائد الشاي الصباحي:

1. تعزيز النشاط والتركيز

يحتوي الشاي على نسبة معتدلة من الكافيين، تساعد في تحسين الانتباه واليقظة؛ ما يجعله خيارًا مناسبًا لبدء اليوم بنشاط دون التأثيرات الحادة التي قد يسببها القهوة.

2. غني بمضادات الأكسدة

الشاي يحتوي على البوليفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تُساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

3. تعزيز صحة القلب

أظهرت أبحاث من جامعة كامبريدج أن شرب الشاي بانتظام قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

أضرار الشاي عند تناوله صباحًا

1. تأثيره على امتصاص الحديد

أشارت دراسة في جامعة أكسفورد إلى أن الشاي يحتوي على التانينات التي قد تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، خاصة عند تناوله مباشرة بعد الوجبات، لذا يُفضل شربه بعد ساعة من تناول الطعام.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية في المعدة، قد يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى زيادة الحموضة، مما يسبب الشعور بعدم الراحة أو اضطرابات هضمية.

3. زيادة التوتر واضطراب النوم

الإفراط في تناول الشاي صباحًا، خاصة الأنواع الغنية بالكافيين، قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالقلق، كما يمكن أن يؤثر على جودة النوم ليلاً إذا كان الشخص يستهلك كميات كبيرة منه خلال اليوم.

نصائح لشرب الشاي صباحًا بطريقة صحية

يفضل تناوله بعد وجبة الإفطار بدلاً من على معدة فارغة.

اختيار الشاي الأخضر أو الأعشاب لمن يريد تقليل كمية الكافيين.

تجنب إضافة الكثير من السكر لتفادي التأثيرات السلبية على الصحة.

شرب كوب من الماء بعد الشاي لتقليل تأثيره على الأسنان.

الخلاصة

يعد الشاي مشروبًا مفيدًا عند تناوله باعتدال وفي الأوقات المناسبة، حيث يمنح الجسم طاقة خفيفة، ويزوده بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة. ومع ذلك، يُفضل مراعاة الكمية والتوقيت لتجنب أي تأثيرات سلبية، خاصة فيما يتعلق بامتصاص الحديد أو التأثير على الجهاز الهضمي.