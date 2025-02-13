حماس: حريصون على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء يضغطون لإلزام الاحتلال

أكدت حركة حماس، أنها ليست معنية بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على حرصها على تنفيذه بشكل كامل وإلزام الاحتلال به، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحركة أن الوسطاء يواصلون ممارسة الضغوط لإتمام تنفيذ الاتفاق كاملاً، بما في ذلك الالتزام بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية تبادل الأسرى يوم السبت.

كما كشفت حماس عن أن وفدًا من الحركة موجود في القاهرة حاليًا لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال ولبحث سبل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مؤكدة أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخدم جهود تنفيذ وقف إطلاق النار.