القاهرة تستضيف فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماع في القاهرة.

وتركزت جلسات اليوم على مناقشة سبل تعزيز الابتكار في إدارات الضمان الاجتماعي، من خلال عرض تجارب واقعية للدول المشاركة.

وشهدت الجلسات مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تقليل الاعتماد على العنصر البشري، وتوسيع نطاق الرقمنة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق عمليات التغيير والتطوير.

وأكدت الجلسات أهمية تصميم الخدمات بأسلوب ميسر يضمن وصولها لكافة شرائح المواطنين، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والاتصالية العالمية.

كما تم التشديد على أهمية تفعيل مبادئ الحوكمة في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة إنشاء بوابات تواصل فعالة مع الشركاء تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بسهولة.

وشملت التوصيات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى احتياجات العملاء، مع تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية متعددة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شهدت منطقة الابتكار أمس عرضًا لتجارب الدول المشاركة في تطبيق آليات جديدة في إدارات الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدد من الجلسات الموازية التي ناقشت رؤى مستقبلية لتطوير هذه الإدارات وضمان تحقيق رضا العملاء عبر الابتكار المستدام.