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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء استئناف سعد الصغير على سجنه بتهمة حيازة مواد مخدرة

محاكمة سعد الصغير
محاكمة سعد الصغير
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أودع حرس محكمة مستأنف شمال القاهرة، المطرب الشعبي سعد الصغير داخل قفص الاتهام تمهيدا لبدء نظر الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، كما وصلت أسرة المطرب الشعبي سعد الصغير إلى المحكمة لمساندته.
 كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.

الحشيش والترامادول الحشيش المخدر المطرب الشعبي سعد الصغير المعمل الكيماوي بالسجن المشدد 3 سنوات