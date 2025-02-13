اليوم .. «كنائس الشرق الأوسط» يفتتح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

يفتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط بالشراكة مع مجلس كنائس مصر، أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، مساء اليوم الخميس، بمقر الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء قيادات الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها، وبمشاركة الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ، والقس رفعت فكري الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.

جدير بالذكر استقبل رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، مساء أمس الأربعاء، الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضمت الزيارة مناقشات للاستكشاف سبل التعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، بهدف تعزيز فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ٢٠٢٥.

وأكدا الجانبان على أهمية العمل المشترك للخدمة في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الكنائس، والتعاون في تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التي تشمل جميع الفئات، وذلك بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس رفعت فكري الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور جرجس إبراهيم صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وليا عادل منسقة التواصل في العلاقات الكنَسّية.