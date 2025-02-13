نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية سيلا

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بحضور النائب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 39 حالة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

كما بحث عدد 45 مطلباً وشكوى ورقية، ووجه نائب المحافظ، الجهات المعنية، بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

كما عقد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله عدد 9 حالات، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 7 حالات، وذلك بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلى الجهات المعنية.

في السياق ذاته، عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 12 حالة، وذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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