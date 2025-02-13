3 مدربين مرشحين لقيادة الإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم

بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفا للمدرب السابق حمد إبراهيم الذي أعلن استقالته من منصبه بعد الهزيمة من الجونة أمس في الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

وأسند مجلس إدارة الإسماعيلي مهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت إلى عماد سليمان، الذي سيقود الدراويش في المرحلة المقبلة حتى يتم التعاقد مع مدير فني جديد.

وكشفت مصادر داخل الإسماعيلي أن الإدارة تدرس حاليًا عدة أسماء مرشحة لخلافة حمد إبراهيم، من أبرزهم هيثم شعبان ومؤمن سليمان وطارق العشري.

وأضاف المصدر أن فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي غير مطروحة في ظل الظروف المالية التي يعيش فيها النادي وإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين.

الإسماعيلي يوافق على استقالة حمد إبراهيم

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني للفريق من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.