خبير استراتيجي: نتنياهو يعلم أن أيامه معدودة ويسعى لإسقاط إيران

أكد الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرك أن بقائه في السلطة لن يدوم طويلًا، ويسعى إلى ترك بصمة في التاريخ عبر توجيه ضربة كبيرة لإيران.

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سياسات نتنياهو لا ترتبط فقط برغبته في الاستمرار بالحكم، بل تعكس مواجهته لأزمات داخلية معقدة، سبقت اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الأزمات كانت ملف التعديلات القضائية، الذي أدى إلى انقسام واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، مما زاد من الضغوط السياسية عليه.

وأضاف أن نتنياهو يواجه محاكمات في ثلاث قضايا فساد، ويضطر لحضور جلسات استماع أسبوعية، مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي.

وتابع عكاشة قائلًا: "بعد كل حرب تخوضها إسرائيل، يتم تشكيل لجنة تحقيق قومية لمراجعة الأداء العسكري والسياسي"، مستشهدًا بما حدث بعد حرب أكتوبر 1973، حيث أوصت اللجنة وقتها بإقالة مسؤولين بارزين.

وأشار إلى أن الإخفاق الإسرائيلي في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر سيؤدي حتمًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشابهة، والتي من المتوقع أن توصي بعزل نتنياهو، ومع ذلك يرى عكاشة أن نتنياهو يسعى لاستغلال ما تبقى له من وقت سياسي للقضاء على حركة حماس وضرب النفوذ الإيراني في المنطقة.