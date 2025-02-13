بالفيديو.. استشاري صحة نفسية: 7% من الرجال في مصر يصابون باكتئاب الحمل

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الهرمونات تؤثر على الرجال تمامًا كما تؤثر على السيدات، وأن هذا التأثير ليس مقصورًا على النساء فقط.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن نفس المسميات العلمية للهرمونات لدى السيدات توجد أيضًا لدى الرجال.

وأضاف هندي أن الدراسات تشير إلى أن 7% من الرجال في مصر يعانون من اكتئاب الحمل، مشددًا على أن التغيرات الهرمونية ليست حكرًا على السيدات، إذ يمر الرجال بتجارب مشابهة، مما يستدعي فهمًا أعمق لهذه الظاهرة وعدم التحيز في التفسيرات الشائعة.