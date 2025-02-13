بـ44.5 مليار جنيه.. تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم حديد عز في البورصة

كشفت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم حديد عز، بقيمة 44.5 مليار جنيه.

وذكرت في بيان لها، أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لـ 333،868،219 سهم بقيمة 44،571،407،237 جنيه.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز، في نهاية يناير الماضي الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، مع شراء أسهم المساهمين المتضررين بسعر 138.15 جنيه للسهم.

سهم شركة حديد عز

كما وافقت الجمعية، الثلاثاء 28 يناير، على فتح حساب مؤقت تحت اسم "حساب أسهم الشطب الاختياري"، يقتصر استخدامه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بسبب الشطب.

وفي رد سابق من خلال بيان للبورصة المصرية، على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه شركة حديد عز، قالت الشركة إن لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%. ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الراسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.

أسباب الشطب الاختياري من البورصة

وتابعت الشركة في توضيح أسباب الشطب الاختياري من البورصة: لكن من جهة أخرى، من المهم التنويه إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف لذلك سيظل التنافس قويًا لفترة قادمة، أضف إلى ذلك أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظرًا لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.