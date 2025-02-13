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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وصول سعد الصغير إلى المحكمة لحضور جلسة استئنافه على حكم سجنه

سعد الصغير خلف القضبان
سعد الصغير خلف القضبان
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وصل المطرب الشعبي سعد الصغير إلى محكمة مستأنف شمال القاهرة، لحضور الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إحدى الدول بعد إحيائه حفلين غنائيين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.

الاستئناف الحشيش والترامادول الحشيش المخدر المطرب الشعبي سعد الصغير