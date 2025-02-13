وصول سعد الصغير إلى المحكمة لحضور جلسة استئنافه على حكم سجنه

وصل المطرب الشعبي سعد الصغير إلى محكمة مستأنف شمال القاهرة، لحضور الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إحدى الدول بعد إحيائه حفلين غنائيين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.