البورصة: "إعمار مصر" تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 5.4 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن شركة إعمار مصر للتنمية قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.529.338.000 جنيه إلى 5.446.929.384 جنيه مصري بزيادة قدرها 917.591.384 جنيه موزعة على عدد 917.591.384 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم.

وتم تقدير القيمة الاسمية للسهم وفقا لمعامل المبادلة 14.55 جنيه مصري ومقابل الاستحواذ على عدد 674.999.998 سهم من أسهم شركة/ البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية للسهم الواحد على أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم الى حساب احتياطي، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

أعلنت شركة سكاى تاور للتطوير العقاري، التي تساهم فيها شركة إعمار مصر للتنمية، بالتوقيع على عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر، وفقا لبيان من الشركة مرسل إلى البورصة المصرية.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية، قد فتحت باب الحجز أمام العملاء لمرحلة جديدة من مشروعها بيل ڨي BELLE VIE بمدينة الشيخ زايد، بأنظمة سداد ميسرة، حيث تقدم الشركة لعملائها مقدم 5% والباقي على 8 سنوات، تسدد الدفعة الأولى من الأقساط بعد 6 أشهر من توقيع التعاقد.

ويقع مشروع بيل ڨي BELLE VIE بمدينة زايد الجديدة، على مساحه 500 فدان، مع الطبيعة الخلابة والمنازل التي تتميز بطراز معماري فريد من نوعه؛ ما يضيف الإحساس بالرقي والجمال.