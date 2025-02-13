مصادر فلسطينية: تقدم ملحوظ باتجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بـ"هدنة غزة"

كشف مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات المتعلقة بإنقاذ اتفاق تبادل الأسري ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لرهائن إسرائيليين وأسري فلسطينيين، يوم السبت المقبل، كما هو مخطط.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس"، أن الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم الخميس.

بينما أوضح مصدر آخر أن حركة حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بالاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها يوم السبت المقبل فور التزام الاحتلال.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود مؤشرات إيجابية فيما يتعلق باتمام المرحلة المقبلة من اتفاق التبادل المقررة يوم السبت المقبل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أن المؤشرات تشير إلى أن حماس قد تفرج عن 3 محتجزين إسرائيليين يوم السبت المقبل.

بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تقوم عدد من المنظمات الدولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، ومن الممكن أيضا أن يتم السماح للكرفانات والبيوت المتنقلة بالدخول، الأمر الذي سيسمح بإتمام اتفاق تبادل الأسرى.