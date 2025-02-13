الأرصاد: تحسن في حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء 18 فبراير، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أنه يشهد غدًا الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من السبت 15 فبراير إلى الثلاثاء 18 فبراير يشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجات.

وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 18_23 درجة والصغرى 10_13 درجة.