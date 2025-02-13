1415 فرصة عمل متنوعة للشباب خلال ملتقى توظيفي في البحيرة الخميس المقبل

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تنظيم ملتقى توظيفي شامل، يُقام يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، بقاعة روتانا بمركز شباب حوش عيسى، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل، وضمن فعاليات واحدة من أكبر القوافل الخدمية والطبية بالتنسيق بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية.

ويتيح الملتقى 1415 فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين، بمؤهلات عليا ومتوسطة، ولجميع التخصصات، في مجموعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة داخل المحافظة وخارجها.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ الخطة التنموية التي تنتهجها المحافظة لدعم سوق العمل، من خلال توفير فرص حقيقية للشباب، بما يلبي طموحاتهم ويعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

ويأتي هذا الملتقى ضمن فعاليات واحدة من أكبر القوافل الطبية والخدمية بمدينة حوش عيسى، والتي تبدأ يوم السبت 15 فبراير الجاري وتستمر حتى الخميس 20 فبراير، وتتضمن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على التزامها بدعم الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية، مشيرةً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة بكافة مدن ومراكز المحافظة.