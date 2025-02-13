دبابات الاحتلال تتقدم وسط مدينة رفح الفلسطينية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنَّ دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وسط غطاء ناري مكثف، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وشهدت المنطقة قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية، إطلاق نار مكثفًا من قبل دبابات الاحتلال.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ جيش الاحتلال أطلق النار عبر آليات عسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، شمالي القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 77 شخصًا وإصابة 289 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية.