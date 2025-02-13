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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف سبب تأخر عقد القمة العربية الطارئة

الدكتور إكرام بدرالدين
الدكتور إكرام بدرالدين أستاذ العلوم السياسية
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أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن تأخر عقد القمة العربية الطارئة يرجع إلى التطورات المتسارعة في الأحداث، موضحًا أن هناك تصريحات جديدة تصدر بشأن غزة بشكل متواصل، بل في كل ساعة.

وأضاف بدر الدين، خلال استضافته في برنامج «صباح البلد»، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب عبر قناة «صدى البلد»، أن التصريحات المتناقضة والتغيرات السريعة تمثل السبب الرئيسي وراء تأخير انعقاد القمة.
 وأشار إلى أن التنسيق والتشاور بين الدول العربية قبل انعقاد القمة يُعد أمرًا ضروريًا، لضمان التوصل إلى موقف عربي موحد، مؤكدًا أن القمة ستناقش القضية الفلسطينية فقط.

وتوقع بدر الدين أن القمة لن تقتصر على التصريحات الدبلوماسية، مثل الشجب والإدانة، بل ستشهد على الأرجح وضع برنامج عمل واضح، خاصة أن هذه التطورات تؤثر على الوطن العربي بأسره، وليس فقط على مصر أو فلسطين أو الأردن.

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