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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بجهود فريق الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ ياسر رجب عطية ، مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة حورية محمود أحمد، مدير إدارة المعلومات والإحصاء، وفريق العمل بالإدارة العامة الأستاذة نصره فؤاد أحمد، والأستاذة نهيز محمود عثمان، والأستاذة سمر محمد فهمي تقديرا لجهودهم المتميزة في مراجعة البيانات الإحصائية المدرجة ببرنامج التقارير الإحصائية عن العام الجامعي 2023/2024.

وأشاد رئيس الجامعة بتحقيق نسبة إدخال بيانات 100% في جميع أقسام البرنامج، مما يعكس دقة الأداء وكفاءة العمل، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف المنشود من البرنامج، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الجامعي.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية برنامج التقارير الإحصائية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، والذي يهدف إلى جمع وتحليل بيانات الجامعات المصرية الحكومية في عدة مجالات، من بينها إعداد أعضاء هيئة التدريس، أعداد الطلاب المقيدين والخريجين، طلاب الدراسات العليا، وإحصائيات المستشفيات والمدن الجامعية، وذلك من خلال منسقين متخصصين بكل جامعة لضمان تحديث البيانات بشكل مستمر.

هذا واستقبل الأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة فريق الإدارة؛ لتكريمهم معربا عن تقديره العميق لهم، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام الجامعة بتحديث وتوثيق البيانات بصفة دورية، بما يساهم في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز دور الجامعة في المنظومة التعليمية.

كما وجه الأستاذ شريف فاروق الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا الإنجاز، معربًا عن تقديره الخاص لمنسقي البرنامج بجامعة قناة السويس، الذين أظهروا تفانيًا ملحوظًا في أداء مهامهم، وساهموا في تحقيق هذا النجاح المتميز.

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