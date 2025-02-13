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الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 22 ألف طن و993 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث  تم تداول 22000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 600 شاحنة و 73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 393 شاحنة و 17 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، سينا و Alcudia Express  وغادرت السفينتين امل ودليلة  ، كما  تم تداول 2900 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي ، آور وآيلة. كما يستعد  ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة BAY10 على متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.

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