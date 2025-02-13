تداول 22 ألف طن و993 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 22000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 600 شاحنة و 73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 393 شاحنة و 17 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، سينا و Alcudia Express وغادرت السفينتين امل ودليلة ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي ، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة BAY10 على متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.