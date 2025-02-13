اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجات، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات.