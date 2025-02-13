بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتحسن ملحوظ بدءًا من الجمعة

أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرًا إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بأمس الأربعاء بحوالي درجة واحدة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية، موضحًا أن كمية السحب ستكون أقل من أمس، وستظهر بشكل رئيسي على السواحل الشمالية وتمتد إلى القاهرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن طقس الجمعة سيشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 19 درجة، مع أجواء أكثر إشراقًا وزيادة في فترات سطوع الشمس، كما حذر من كثافة الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى أنه بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، ستتجاوز درجات الحرارة العظمى على القاهرة حاجز 22 درجة، مع استمرار الأجواء المشمسة خلال النهار، بينما تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة الصغرى.

وأكد القياتي عدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم، مشيرًا إلى مغادرة المنخفض الجوي للحدود المصرية من الناحية الشرقية، حيث تظل هناك فرص أمطار طفيفة على المنطقة الشرقية، بينما تصبح الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأبرز ابتداءً من غدٍ الجمعة.