ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس بعد الارتفاع المفاجئ

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس 13-2-2025، بعد ان ارتفع في نهاية تعاملات أمس  بنحو طفيف على خلفية الاضطرابات العالمية في الأسواق وقرارات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية، فيما سجل في مصر نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

أسعار الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,58 جنيه للشراء، 50,68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,59 جنيه للشراء، 50,69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,61 جنيه للشراء، 50,70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم الخميس اسلام اسلامى أرى استقر سعر الدولار أسعار