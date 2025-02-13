أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4100 جنيها

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر الخميس 13 فبراير 2025 في بداية التعاملات، وذلك بعد ان ارتفعت أمس بنحو 35 جنيها على مدار التداول، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع حرب الرسوم الجمركية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3510 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 32760 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2901 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني أمس على التوالي وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي أول أمس، حيث زادت تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة من التوقعات بشأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة، ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4065 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2861 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2897 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب قلصت خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن تراجعت لمستوى 2870 دولارًا، نتيجة تعرض الأسواق الدولية لعمليات بيع مكثفة، عقب ارتفاع بيانات التضخم بشكل حاد في الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى عل أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وأي خفض خلال النصف الأول من 2025 لن يكون مرجحًا.