بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية لتأهيل الباحثين لدعم البحث العلمي

نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية من خلال برنامج "بناء القدرات وتأهيل كوادر فنية في مختلف مجالات مركز بحوث الصحراء".

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الجامعات والمراكز البحثية تسعى لتحقيق التفوق والريادة من خلال العديد من الجهود، لكن يبقى معيار جودة البحث العلمي ومخرجاته واستشهاداته هو الأساس لتتويج هذه المساعي.

وأضاف، أن المركز يولي أهمية كبيرة لإثراء البحث العلمي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز كفاءة الباحثين ومواكبة التطورات العالمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة ريهام بصيلة، مدير برنامج بناء القدرات في المركز، أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تطوير قدرات الباحثين في مجال النشر الدولي، مما يسهم في رفع ترتيب المركز عالميًا في تصنيف "Scimago" وقد بدأت الدورة بسلسلة من أربع مستويات في مجال اللغة الإنجليزية.