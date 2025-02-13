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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وصول نجل سعد الصغير إلى المحكمة في استئناف حكم والده على سجنه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، نجل المطرب الشعبي سعد الصغير، لحضور الاستئناف المقدم من والده على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من إحدى الدول بعد إحيائه حفلين غنائيين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.

استئناف حكم السجن المشدد 3 سنوات الحشيش والترامادول المطرب الشعبي سعد الصغير