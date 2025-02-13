بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم.. صور

صرح بسام راضى سفير مصر فى روما، بأنه بالتعاون مع الجانب الإيطالى وتعبيرا عن عمق العلاقات الثقافية التاريخية المصرية الإيطالية الممتدة عبر التاريخ تم الاتفاق على قيام السفينة الأثرية الحربية الإيطالية فسبوتشي المعروفة بأنها "أجمل سفينة حربية أثرية في العالم" بالرسو في الإسكندرية من اليوم حتى 17 فبراير الحالى في ختام جولتها الاستثنائية التى انطلقت من ميناء مدينة البندقية الإيطالية منذ عامين في يوليو2023 لتجوب مواني العالم خلال تلك الفترة ولتنتهي بالرسو في مدينة الإسكندرية قبل العودة إلى إيطاليا.

كما أوضح بسام راضى أنه من المقرر أن يتم استغلال زيارة السفينة ورسوها بالإسكندرية لعقد عدد من الفعاليات الثقافية بمشاركة وزير الثقافة الإيطالى تتعلق بالتاريخ الفرعوني المصري والروماني القديم، وبتاريخ الجالية الإيطالية التي عاشت في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن السفينة فسبوتشي أكبر وأقدم سفينة حربية للتدريب لا تزال في الخدمة تتبع البحرية الإيطالية منذ عام 1931 حيث تجسد التقاليد البحرية العريقة، وتعد رمزًا للفخر في القوات المسلحة الإيطالية وتحمل اسم المستكشف الإيطالي الشهير "أميريجو فسبوتشي"، وتعتبر كسفارة إيطالية عائمة على خلفية مهامها الدبلوماسية البحرية المستمرة في جميع أنحاء العالم وتعاونها المنتظم مع عدد من المؤسسات مثل اليونيسيف باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة منذ عام 2007، وكنموذج لحماية البيئة الطبيعية والنظام البيئي البحري.