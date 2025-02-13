السيسي يوفد محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بليلة النصف من شعبان

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلية النصف من شعبان اليوم الخميس، بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي والإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، خلال الساعات الماضية، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

