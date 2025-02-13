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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بليلة النصف من شعبان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أسرة الجامعة بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بليلة النصف من شعبان، داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على الرئيس بموفور الصحة و السعادة وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء و البناء لمصرنا الغالية.

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة لمنسوبي الجامعة والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامة  الرئيس وعلى الشعب المصري  والأمة الإسلامية  بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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