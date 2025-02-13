حشود كبيرة من الأردنيين تتوافد على مطار ماركا لاستقبال الملك عبد الله الثاني

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، بأن جموع غفيرة من الشعب الأردني توجهت صباح اليوم ومن جميع المحافظات إلى مطار ماركا لاستقبال الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، قادما من واشنطن بعد انتهاء القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

وذكرت صحيفة الدستور الأردنية أنه خلال اليومين الماضيين تعالت الدعوات الشعبية المطالبة باستقبال عاهل الأردن في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف المحافظات تقديرا لمواقف عبدالله الثاني في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.