خطة سلام مع بوتين.. هل يكبد ترامب زيلينسكي ثمنًا باهظًا؟

أعلن البيت الأبيض عن إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف الدفع بمفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأكد ترامب إنه تحدث مع زيلينسكي بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال": "كانت المحادثة جيدة جدا، إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ومن جانبها، أكدت الرئاسة الأوكرانية الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي، وإن المكالمة استمرت لمدة ساعة تقريبا مساء يوم أمس الأربعاء.

وقال زيلينسكي إن ترامب "أطلعه على تفاصيل محادثته الهاتفية مع بوتين".

وأكد الرئيس الأوكراني: "تحدثت مع ترامب عن فرص تحقيق السلام، واتفقنا على المحافظة على الاتصالات والتخطيط للقاءات".

من ناحيته، شدد الرئيس الأمريكي على أن زيلينسكي "يريد صنع السلام".

وأكد ترامب أنه أجرى مع الرئيس الروسي "حديثا طويلا ومثمرا جدا"، متابعا أن موسكو وواشنطن ستباشران "فورا" التفاوض بشأن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، حيث قال: "اتفقت مع بوتين على أن تبدأ الفرق المعنية المفاوضات على الفور".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "اتفقت مع بوتين على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا".

وأشارت تقارير صحفية أن خطة السلام التي يدفع لها ترامب بين موسكو وكييف قد تشهد تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها، خاصة تلك التي استحوذت عليها روسيا خلال الحرب، حيث كانت قد أعلنت موسكو عن ضم أربعة مناطق من أوكرانيا في عام 2022، بما في ذلك لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على الموارد الطبيعية الغنية لأوكرانيا مقابل المساعدة العسكرية. كما أشار إلى أن أوكرانيا "قد تكون روسية يوما ما"، وقال إن إدارته أحرزت "تقدما هائلا" في وضع الأساس لمحادثات سلام محتملة مع روسيا وأوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر في إدارة ترامب قولهم، أن مسؤولون في الإدارة الأمريكية يخططون للقاء بالمسؤولين الأوكرانيين في الأيام المقبلة، حيث كشفت المصادر عن إنه من المتوقع أن يسافر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى كييف لإجراء مناقشات حول الموارد الطبيعية الغنية لأوكرانيا.