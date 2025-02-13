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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يتابع إجراءات الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام 2025، حيث تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية والفرعية للمؤتمر، والأنشطة المختلفة المزمع تنظيمها، بالإضافة للترتيبات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح الفعاليات.

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات لتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في الفعاليات المختلفة، بما في ذلك الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمر، وتعزيز تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة، ودعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه.

كما تمت مناقشة تطوير الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وتعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن أسبوع القاهرة للمياه، مما يسهم في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار حول تحديات المياه في القارة الأفريقية.

وفي إطار تحسين الإجراءات التنظيمية، فقد تم بحث عدد من الجوانب اللوجستية والتي تشمل اختيار الموقع المناسب لانعقاد المؤتمر، وتجهيز القاعات بكافة المتطلبات الفنية، وضمان توفر الدعم التقني اللازم، وتيسير إجراءات التسجيل لضمان تجربة سلسة وفعالة للمشاركين، إلى جانب تحسين سلاسة التنقل بين أماكن الفعاليات المختلفة.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تنظيم أسبوع القاهرة الثامن للمياه بمستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

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