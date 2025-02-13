العمراوي والغازي.. حكام اليوم الختامي بالجولة 13 للدوري المصري

كشفت لجنة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام اليوم الختامي بالجولة رقم 13 لدوري القسم الأول الممتاز (نايل) والذي ينطلق في في الرابعة على ملعب السلام بمواجهة مودرن سبورت متذيل الترتيب برصيد 7 نقاط مع طلائع الجيش الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة ’ يليه وفي تمام السابعة على ملعب عثمان أحمد عثمان لقاء إنبي الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط مع الاتحاد السكندري صاحب المرتبة الثالثة عشرة برصيد 14 نقطة.

وجاء الاختيار على النحو التالي:

- مودرن سبورت × طلائع الجيش: صبحي العمراوي (ساحة) ’ أحمد لطفي ومحمد علي توفيق (مساعدين) ’ عمرو عايد (حكماً رابعاً) ’ الدولي عمرو الشناوي وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

-إنبي × الاتحاد السكندري: محمد الغازي (ساحة) ’ الدولي يوسف البساطي ومحمد مجدي سليمان (مساعدين) ’ عمرو رمضان (حكماً رابعاً) ’ الدولي حسام عزب ومحمد عطا (تقنية الفيديو).

كان اليوم الثاني من مواجهات هذه الجولة قد شهد 4 مباريات أمس الأربعاء ’ حيث تعادل زد إف سي مع سيراميكا كليوباترا (1 – 1) والمصري مع البنك الأهلي (0 – 0) ’ وتفوق الجونة على الإسماعيلي (2 – 0) وبيراميدز على حرس الحدود (3 – 0) واستعاد صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.