المصري البورسعيدي يخوض مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف استعدادا للدوري

يلتقى الفريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس، فريق تليفونات بني سويف "ناد بالدرجة الأولى بمجموعة الصعيد"، في مباراة ودية تجمع بينهم، على استاد الكلية الحربية، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق المصري بقيادة على ماهر المدير الفني ، لمباريات الدوري المصري، حيث يلتقي المصري في مباراته المقبلة في الدوري بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري على استاد السويس الجديد.

الجدير بالذكر أن المصري كان قد خاض مباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري أمام نظيره فريق البنك الأهلي أمس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.