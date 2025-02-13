اليوم.. الأهلي ينظم احتفالية كبرى للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية في ملعب "التتش"

ينظم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى بملعب التتش بفرع الجزيرة لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر خلال الساعات الماضية في رحلتها للأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025 بأمريكا.

ومن المنتظر أن يحضر احفالية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية عدد كبير من الشخصيات الرياضية ورموز النادي الأهلي، على أن تُقام غدًا الجمعة الإحتفالية الأكبر في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

ووصلت النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى القاهرة أمس الأول، الثلاثاء في زيارة تاريخية حيث تم التقاط صور لها في ملعب التتش قبل أن يتم عمل جولة سياحية في الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

الأهلي يستقبل وفد فيفا

واستقبل خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وفداً من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" ، ثم قام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمس في الأهرامات والمتحف المصري الكبير.