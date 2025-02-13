"واشنطن بوست": إسرائيل قد تضرب إيران في منتصف العام

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن تقارير استخباراتية متعددة أن المخابرات الأمريكية تحذر من أن إسرائيل من المرجح أن تشن هجوما استباقيا على برنامج إيران النووي بحلول منتصف العام.

وقالت الصحيفة: إن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يعيق برنامج إيران النووي لأسابيع أو شهور بينما يصعد التوتر في المنطقة ويخاطر بصراع أوسع، وفقا لتقارير استخباراتية متعددة من فترة نهاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وبداية فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن ترامب "لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي."

وأضاف هيوز: "بينما يفضل ترامب التفاوض على حل لقضايا أمريكا طويلة الأمد مع النظام الإيراني بشكل سلمي، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران على استعداد للتفاوض، وقريبا."

وحذرت المخابرات الأمريكية من أن إسرائيل من المرجح أن تحاول شن هجوم على منشآت فوردو ونطنز النووية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة إن التقارير الاستخباراتية تصورت خيارين محتملين للضربة سيشمل كل منهما انخراط الولايات المتحدة عن طريق تقديم الدعم الاستخباراتي وقد تزود الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود.