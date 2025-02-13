تفاصيل العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بشقة سفاح المعمورة

أمرت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية بإشراف المستشار خالد جلال المحامي العام الاول لنيابات المنتزه، بإجراء تحقيقات واسعة حول واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل أرضية إحدى الشقق المستاجرة من قبل محام بمنطقة المعمورة البلد بالإسكندرية.

وذلك بعد عثور ضباط قسم شرطة المنتزه ثان على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محام بمنطقة المعمورة البلد، فور تلقيهم بلاغ من أهالي المنطقة يفيد بعثورهم على الجثمان داخل الشقة.

ليتبن بعد الفحص والمعاينة ان الشقة مستاجرة من قبل محامي "ن.أ" فى العقد الخامس من العمر، منذ شهر أكتوبر الماضي، بنظام القانون الجدي، بمنزل عائلي، وبحسب أقوال الشهود أن أصحاب العقار عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوى إلا انه اصر على إستئجار شقة بالطابق الأرضى وذلك بحجة ان زوجته بعض الآلام في قدميها.

وقامت النيابة عامة بانتداب مجموعة من خبراء الادلة الجنائية والطب الشرعي لمعاينة موقع الحادث، وتشريح الجثامين الموجودة بداخلها، للوقوف على أسباب الوفاة وتاريخها.

وأظهرت للتحريات الأولية أن الجثامين تعود إلى ضحيتين أحدهما هي زوجة المحامى بعقد عرفي، وقد قام بقتلها بعد نشوب خلاف بينهم، ودفنها داخل المنزل، ولكن تم نقاها إلى غرفة أخرى ودفنها حيث تم العثور على جثمانها، اما عن الجثة الثانية تخص إحدى موكلاته التي قتلها ودفنها بجانب الجثمان الأول.

ووفقا لأقوال أبن صاحب المنزل الذي أكد على أن المحامي كانت تظهر عليه أعراض الريلة وسلوك غير سوي، فكان يقوم بإغلاق النوافذ بشكل كامل ولا يفتحها مطلقا، وكانت تقام سهران وتنبعث منها روائح للخمور والمخدرات، مما أثار غضب وحفيظة الملاك وتم تحذيره اكثر من مرة للتوقف عن هذه الأفعال وطلبوا منه مغادرة الشقة.

وأضاف الشاهد أن الشقة يوم الحادث كانت تأتي منها أصوات صراخ، فتوجه على الفوز لاستكشاف الامر، فوجد المحامي وبصحبته شخص اخر وسيدتين، ويبدوا عليهم الإرتباك فطلب منه مغادرة الشقة وجمع متعلقاته الشخصية.

وأثناء حديثهم طلب أبن صاحب العقار من المحامي بفتح إحدى الغرف المغلفة، فرفض بحجة أنه لا يمتلك المفتاح بسبب ضياعه، فقام بكسر الباب وعند الدخول وجد أعمال حفر ونزع الأرضية، وليقوم على الفور بإبلاغ شرطة النجدة.

وبعد الفحص والمعيانة وإجراء أعمال الحفر من قبل الأجهزة الأمنية، تم إستخراج كيس أسود كبير من البلاستيك، عثر بداخله على جثمان إحدى السيدات، وبإستكمال أعمال الحفر جرى أستخراج بطانية بداخلها جثة السيدة الآخرى.

وتم القبض والتحقيق مع 4 أشخاص هم المحامي والملقب بسفاح المعمورة، وشخص أخر وسيداتان كانوا بصحبته، وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية تجديد حبس محام، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كما قامت قوات الأمن بتفتيش شقة بشارع 45 بمنطقة العصافرة، تخص المحاميي صاحب الواقعة، والتحفظ على متعلقاته الشخصية، فيما تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، تحقيقات موسعة في الواقعة.