تشاهدون اليوم.. مباراتان بالدوري المصري وكلاسيكو النصر والأهلي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات الدوري حيث يلتقي فريق مودرن سبورت بفريق طلائع الجيش، وفريق إنبي بالاتحاد السكندري، وكذلك مواجهات قوية بالدوري الأوروبي، وكلاسيكو النصر والأهلي في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

4:00 مودرن سبورت × طلائع الجيش على قناة on time sports 1

7:00 إنبي × الاتحاد السكندري على قناة on time sports 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

4:10 الأخدود × ضمك على قناة SSC EXTRA 2 HD

5:25 الشباب × القادسية على قناة SSC EXTRA 1 HD

7:30 الأهلي × النصر على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

7:45 فنربخشه التركى × أندرلخت البلجيكى على قناة bein sports

7:45 سانت جيلواز البلجيكى × أياكس الهولندي على قناة bein sports

7:45 ميتييلاند الدانماركى × ريال سوسييداد الإسبانى على قناة bein sports

7:45 فرينكفاروزي المجرى × فيكتوريا بلزن التشيكى على قناة bein sports

10:00 تفينتي أنشخيده الهولندي × بودو جليمت النرويجى على قناة bein sports

10:00 باوك سالونيكا اليوناني × ستيوا بوخارست الروماني على قناة bein sports

10:00 إي زد آلكمار الهولندي × جالطة سراي التركى على قناة bein sports

10:00 بورتو البرتغالى × روما الإيطالي على قناة bein sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

7:45 باتشيكا توبولا الصربي مع ياجلونيا البولندي على قناة bein sports Xtra

7:45 مولده النرويجي مع شامروك روفرز الأيرلندي على قناة bein sports Xtra

7:45 سيلجي السلوفيني مع أبويل نيقوسيا القبرصي على قناة bein sports Xtra

7:45 فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع باناثانيكوس اليوناني على قناة bein sports Xtra

10:00 أومونيا القبرصي مع بافوس القبرصي على قناة bein sports Xtra

10:00 بوراتس بانيا لوكا البوسني مع ليوبليانا السلوفيني على قناة bein sports Xtra

10:00 جينت البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني على قناة bein sports Xtra

10:00 كوبنهاجن الدنماركي مع هايدنهايم الألماني على قناة bein sports Xtra

مواعيد مباريات الدوري التونسي

3:00 اتحاد بن قردان × الاتحاد المنستيري

3:00 النجم الساحلي × مستقبل سليمان

3:00 مستقبل قابس × اتحاد تطاوين

3:00 شبيبة العمران × الأولمبي الباجي

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

5:00 ترجي مستغانم × النادي القسنطيني

9:00 مولودية الجزائر × شبيبة القبائل