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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

كروان مشاكل
كروان مشاكل
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تنظر محكمة جنح مستأنف حدائق القبة اليوم الخميس، استئناف التيك توكر  كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل .

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر  كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.


وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق

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