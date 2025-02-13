اليوم.. استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدرات

تنظر محكمة مستأنف شمال القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.



وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدر.