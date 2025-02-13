فلسطين.. آليات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف من قبل الآليات العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تعتقل الفتى عبدالله سرديح خلال اقتحام بلدة المزرعة الشرقية شمال شرقي رام الله. كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عمر منصور عقب مداهمة منزله في شارع ابن رشد، علمًا أن الاحتلال أفرج عنه قبيل أسبوعين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح جهاد إياد أحمد من منزله في شارع عصيرة بنابلس.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

وأفاد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها ضاحية ذنابة في طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.