فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله بالضفة الغربية.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

وأفاد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها ضاحية ذنابة في طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.