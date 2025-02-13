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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تؤيد رغبة ترامب في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية
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قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لندن تشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن أولويتها هي وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "نشارك الرئيس ترامب رغبته في إنهاء هذه الحرب الوحشية. وبوسع روسيا فعل ذلك غدا بسحب قواتها وإنهاء غزوها غير المشروع".

وأضاف "قلنا دائما إننا سندعم أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم. أولويتنا الآن هي وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن".

وكان ترامب هاتف مساء الأربعاء الرئيسين الروسي والأوكراني ضمن مساعي إنهاء الحرب بين البلدين التي اندلعت منذ نحو 3 سنوات.

ولاحقا أكد ترامب أهمية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفا إياها بـ"السخيفة".

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