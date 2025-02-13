بريطانيا تؤيد رغبة ترامب في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لندن تشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن أولويتها هي وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "نشارك الرئيس ترامب رغبته في إنهاء هذه الحرب الوحشية. وبوسع روسيا فعل ذلك غدا بسحب قواتها وإنهاء غزوها غير المشروع".

وأضاف "قلنا دائما إننا سندعم أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم. أولويتنا الآن هي وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن".

وكان ترامب هاتف مساء الأربعاء الرئيسين الروسي والأوكراني ضمن مساعي إنهاء الحرب بين البلدين التي اندلعت منذ نحو 3 سنوات.

ولاحقا أكد ترامب أهمية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفا إياها بـ"السخيفة".