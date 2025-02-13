بعد رسوم ترامب.. دول الاتحاد الأوروبي تؤكد وحدتها وتبحث "الرد المتكافئ"

أكد أعضاء الاتحاد الأوربي، التزامهم بوحدة الموقف وعزمهم على الدفاع عن قطاعي الصلب والألمنيوم الأوروبيين، واتخاذ خطوات عند الضرورة للرد "بشكل متكافئ ومسؤول"، على قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وجرت مناقشة القضية خلال اجتماع وزراء التجارة الخارجية لدول التكتل الـ27، وفقًا لما أعلنه الوزير البولندي كريزيستوف باسيك، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال باسيك إن الاجتماع "أظهر أن الدول الأعضاء متضامنة وعازمة على حماية قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي من أي اضطرابات محتملة في السوق"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف الوزير البولندي، المكلف بالتنمية الاقتصادية في حكومة دونالد توسك: "رغم الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإننا ندعم المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات نشطة عند الضرورة، والرد بشكل متكافئ ومسؤول".

وشدد أيضًا على أهمية استمرار الحوار مع واشنطن "لإزالة العوائق أمام السوق عبر الأطلسي وتعزيز الأمن الاقتصادي".

وفي تطور جديد للحرب التجارية التي اشتعلت منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يحدد 12 مارس موعدًا لبدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

وأكد ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع الدول المصدّرة "دون استثناء"، مما يعني، بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، إلغاءً فعليًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة عام 2021، والذي نصّ على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة منذ الولاية الأولى لترامب.

وأدان الاتحاد الأوروبي، بالتضامن مع كندا، هذه الرسوم الجديدة، معتبرًا أنها "باهظة وشاملة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضت على الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، سيواجهها الاتحاد بإجراءات مضادة حازمة ومتكافئة".