قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح جهاد إياد أحمد من منزله في شارع عصيرة بنابلس.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

وأفاد إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها ضاحية ذنابة في طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته في جنين عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ23 من الاجتياح المستمر. واعتقل الاحتلال الشاب أحمد وليد الطوباسي من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.