ترامب: الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي، مؤكدا أنهما يريدان السلام، كما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأضاف ترامب: "سنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، متابعا بالقول: "ربما ألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية".

واكد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا لديها نفط وغاز ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا، موضحا أن الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا.

وتابع: "أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014 "، مضيفا أنه لم يتخذ قرارا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن.

واستكمل: "سأوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة مع عدة دول".