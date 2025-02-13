ترامب: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع اللقاء به في المملكة العربية السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للنزاع الروسي الأوكراني.

ووصف ترامب مكالمته مع بوتين - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الأربعاء - بأنها محادثة "جيدة"، موضحا أنها استمرت أكثر من ساعة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "لا يعتقد أنه من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي يخوضه هذا البلد في مواجهة روسيا".

وتوقع ترامب وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا، في مستقبل غير بعيد، لافتا إلى أن "البلد الذي يتصدى لغزو روسي، سيحتاج في مرحلة ما إلى انتخابات جديدة" لافتا إلى اتفاقه مع بوتين على إطلاق محادثات لإحلال السلام في أوكرانيا، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا، مضيفا "كييف لديها نفط وغاز ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا".